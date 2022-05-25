Військовослужбовці Збройних Сил України отримують виплати за службу та виконання бойових завдань на фронті кількома траншами. Нарахування для військовослужбовців суттєво відрізняються навіть у межах однієї бригади. У середу, 25 травня, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, від чого залежить сума виплат військовим ЗСУ, як її вираховують і чому виникають проблеми.

ZAXID.NET переказує основне з роз’яснення міністра оборони.

Хто отримує виплати і які суми?

Виплати, які отримують військовослужбовці ЗСУ, складаються з двох частин:

Перша частина – щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років;

Друга частина – це додаткова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента України на період воєнного стану. Ця винагорода нараховується за такою логікою:

Для тих військових, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода становить 30 000 грн в місяць.

Для тих воїнів, які беруть участь в боях, додаткова винагорода становить 100 000 грн на місяць.

«Тобто якщо військовослужбовець, скажімо рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав учать у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано щомісячне нарахування 13-14 тис. грн відповідно до посади і звання, близько 15 тис. грн за несення служби під час воєнного стану та близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях. Тобто загальна сума для рядового стрільця складає 78-79 тис. грн, мінус відрахування», – пояснив Олексій Резніков.

Як відбувається нарахування грошей військовослужбовцям?

Кількість днів, які військовослужбовець перебував у бою, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур Сил оборони. Якщо йдеться про ЗСУ, то військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після цього військова частина зараховує ці гроші безпосередньо військовослужбовцю.

Для отримання грошей військовослужбовець має мати рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку треба надати фінансовій службі військової частини.

Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній, тобто у травні – за квітень і т.д. При цьому військовослужбовець отримує цю суму двома виплатами:

у першій декаді місяці отримує щомісячне грошове забезпечення, відповідно до посади і звання;

у другій декаді місяця нараховують додаткову виплату – це 30 000 або 100 000 грн.

При цьому перша виплата у військовослужбовця буде однаковою кожного місяця. А друга частина виплат може відрізнятися, бо фінансова служба військової частини рахує її на підставі бойових наказів: чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу винагороду він отримає.

Іноді військовослужбовці однієї бригади можуть отримувати різні виплати і це нормально, пояснює Олексій Резніков.

«Окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть перебувати у бою у той час, як інші перебувають у пункті постійної дислокації, проходять злагодження чи виконують інші небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади розмір виплат може суттєво відрізнятися», – пояснив міністр оборони.

Чому виникають непорозуміння з виплатами?

За словами Резнікова, чисельність особового складу Сил оборони дуже різко виросла (до 700 000 військовослужбовців), тому досі трапляться випадки, що у різних військових частинах є проблеми з виплатами. Іноді у частинах відсутні накази про зарахування людей на посади, тому немає формальних підстав їм платити. А іноді фінансисти у частинах не до кінця розуміють, як здійснювати нарахування.

Для вирішення цих питань, каже Резніков, Міноборони сформувало спеціальні групи, які консультують фінансові служби з усіх питань. За даними Міноборони, в травні суттєво зменшилась кількість проблемних ситуацій із виплатами військовослужбовцям.

«Нюанси чи особливі ситуації з виплатами ще можуть бути, але в цілому система вже налагоджена», – переконує Олексій Резніков.

Що з виплатами для полонених військових?

Грошове забезпечення, яке повинні отримувати полонені (100 000 грн), виплачується родинам таких військовослужбовців після їхнього звернення. Початок виплат цих коштів може затримуватись, бо спочатку необхідно переконатися, що воїн справді у полоні.

Куди звертатись, якщо є проблеми з нарахуванням виплат?

Якщо у вас виникає питання щодо грошового забезпечення, спочатку ви маєте звернутись до командира чи його заступника по роботі з особовим складом. За необхідності можна також звернутися до фінансової служби військової частини.

Якщо питання не вирішується таким чином, то варто зателефонувати на гарячу лінію департаменту фінансів Міністерства оборони за номером (044) 271 35 59.