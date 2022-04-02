Військові, які отримали поранення при захисті України, отримають такі ж виплати, як безпосередні учасники бойових дій

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон або отримали поранення, отримають «бойові» 100 тис. грн. Про це 2 квітня повідомило Міністерство оборони України. 1 квітня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про виплати військовослужбовцям, якими розширив перелік категорій, що отримають виплати у 100 тис. грн. Додаткову винагороду до 100 тис. грн отримають такі військовослужбовці ЗСУ: ті, що отримали поранення, пов’язані із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах або у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

військові, захоплені у полон, заручники, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісти відсутні;

військовим, що загинули або померли внаслідок отриманих травм чи поранень, нарахують виплату за весь місяць, у який вони загинули. Нагадаємо, Кабінет міністрів України 28 лютого прийняв постанову про виплати 100 тисяч гривень на місяць кожному військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях. Усім іншим військовослужбовцям, а також строковикам виплачується 30 тис. грн на місяць.

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