Строковиків прирівняли до професійних кадрових військовослужбовців

Військовослужбовцям строкової служби будуть виплачувати 30 тис. гривень щомісячно. Таку додаткову винагороду вони отримуватимуть, поки в Україні діє воєнний стан. Про це повідомили у Кабінеті міністрів України після опівночі 8 березня.

Кабмін вніс зміни до постанови про виплати військовослужбовцям, чим виключив обмеження щодо виплат.

«Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики, у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна», — пояснив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, постанова передбачає, що додаткові 30 тис. грн на місяць на час воєнного стану будуть виплачувати військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським.

Військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, винагорода збільшується до 100 тис. грн на місяць, пропорційно до часу та заходів участі у таких діях.

Сім’ї військовослужбовців, які загинули у війні, отримають одноразову грошову допомогу. Для них розподілять суму у 15 млн грн.