ЗСУ – найбільший роботодавець в країні і має розуміти свій ресурс, переконані в Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оборонному відомству вдалось «заощадити» близько 100 млрд грн завдяки перегляду порядку виплат військовим надбавок у 30 тис. грн. Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

Та за його словами, головна перевага нового порядку виплат військовим – не економічна.

«Заощадження – це другий фактор. Головний – це справедливість. Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на «нулі» і ризикують, отримують 100 тис. грн. А сили забезпечення, які за 20−30−40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тис.. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть БРки (бойового розпорядження – Ред.)», – пояснив Резніков.

Міністр оборони переконаний, що потрібна була модернізація у цьому питанні.

«Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на «нулі» – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 тис. грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення», – каже міністр.

«Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте «заощадження» близько 100 млрд грн – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо», – пояснив Резніков.

Як інформував ZAXID.NET, з 1 лютого 2023 року уряд змінив підхід до нарахування додаткових грошових виплат військовослужбовцям тилових підрозділів. Тепер порядок нарахувань безпосередньо залежить від районів перебування бійців, а також складності та специфіки виконуваних ними бойових чи спеціальних завдань.