ЗСУ опублікували зарплати військових на 2023 рік

Командування Сухопутних військ опублікувало інфографіки з рівнем грошового забезпечення військовослужбовців за 2022 (для порівняння) і у 2023 році. Згідно з нововведеннями розмір зарплат для військовослужбовців у 2023 році безпосередньо залежать від виконання бойових завдань та участі у бойових діях.

У першому графіку показаний загалом рівень грошового забезпечення військових без додаткових винагород за бойові завдання, а в другому графіку показані зарплати виключно Сухопутних військ з урахуванням надбавок за бойові і спеціальні завдання.

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«Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році», – йдеться в повідомленні прес-служби командування Сухопутних військ у Facebook.

Від початку російського вторгнення в Україну для всіх військових ввели додаткові виплати до зарплати в розмірі 30 тис. грн. Для тих, хто безпосередньо воює на фронті, – 100 тис. грн.

У січні 2023 року Міністерство оборони оголосило, що змінює розмір додаткових виплат військовим – їх зробили більш диференційованими, тобто розмір виплат залежить від участі у бойових завданнях та діях.