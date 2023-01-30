Після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ в уряді планують змінити систему контролю над ними

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль. Про це повідомив сам Шмигаль у Telegram.

«Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії», – написав прем'єр.

За його словами, для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.

За словами Шмигаля, в оновленій системі обов'язковим елементом має бути публікація цін на продукти та товари. Для розробки системи мають створити робочу групу під керівництвом міністра економіки. Ця група розгляне можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.

Шмигаль повідомив, що група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.

Як інформував ZAXID.NET, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Після скандалу 25 січня його звільнили з посади.

Міноборони розслідування про закупівлі харчів назвало «брехнею» та пообіцяло звернутися до СБУ. 23 січня Національне антикорупційне бюро повідомило, що почало перевіряти справу про можливі зловживання Міноборони з закупівлями харчів для військових ще до публікації в ЗМІ. Олексій Резніков також прокоментував скандал, зазначивши, що готовий надати всі документи про закупівлі депутатам та правоохоронцям.