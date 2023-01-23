Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на скандал, який виник після публікації журналістами розслідування про закупівлю харчів для військових за завищеними цінами. Він повідомив, що надасть відповідні документи народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.

У повідомленні, яке Олексій Резніков опублікував 23 січня у Facebook, зазначено що завдяки демонополізації ринку закупівлі харчів для ЗСУ вдалось успішно організувати харчування армії.

Зараз Міноборони уклало контракти з вісьмома постачальниками на про надання послуги харчування. За кожним із постачальників закріплена певна кількість військових частин. У контрактах зазначено, що якщо хтось із постачальників не може виконати умови договору, його обов’язки переходять до інших постачальників, аби безперервно організувати харчування для військових

«Надання послуги харчування здійснюється за принципом «їжа ходить за військовими». Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має пункт постійної дислокації на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них», – зазначив міністр оборони.

Він пояснив, що Міноборони не купує окремі продукти, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця, що має чіткі критерії за певними параметрами. Торік добовий раціон бійця коштував 120 грн, цього року ця сума становить 145,8 грн.

«Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес», – додав Олексій Резніков.

За його словами, фінальний текст договору із зазначеними цінами на продукти підписує Державне казначейство, а саме меню й перелік продуктів визначають у військових частинах. Своєю чергою, ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз імені Бокаріуса та Мінюст.

«Коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах, у тих же "Сільпо", "АТБ" чи "Новусі". Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів, або ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь – риба, овочі чи молоко», – пояснив міністр.

Він зазначив, що видання «Дзеркало тижня», яке оприлюднило розслідування про закупівлю харчів для ЗСУ, згодом прибрало кілька позицій зі своєї інфографіки з порівнянням цін, а також прокоментував вартість яєць по 17 грн за штуку, назвавши це технічною помилкою постачальника.

«Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні», – уточнив міністр.

За його словами, наразі документи за всіма угодами ще перевіряються готуються до передачі в Держказначейство, тож гроші за цими контрактами постачальникам ще не перераховані.

Нагадаємо, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. До цього він був одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Міноборони розслідування про закупівлі харчів назвало «брехнею» та пообіцяло звернутися до СБУ. 23 січня Національне антикорупційне бюро повідомило, що почало перевіряти справу про можливі зловживання Міноборони з закупівлями харчів для військових ще до публікації в ЗМІ.