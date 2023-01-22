Міноборони відповіло на розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах, назвавши це «брехнею та маніпуляцією» та обіцяє звернутися до СБУ. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві зазначили, що дані щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міністерство звернеться до СБУ, аби ті провели розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про купівлю харчів за завищеними цінами. Відомство наголосило, що у них «нульова толерантність до корупції». Подробиці вони оприлюднять після засідання комітету Ради.

Нагадаємо, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва, повідомляють ЗМІ.

Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький.До цього Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.