Росіяни атакували дроном військове кладовище на Київщині

У пʼятницю, 3 квітня, росіяни дроном атакували Національне військове меморіальне кладовище, що розташоване біля сіл Гатне та Мархалівка у Київській області. Безпілотник впав на території кладовища перед церемонією поховання. Про це повідомили на фейсбук-сторінці НВМК.

У пʼятницю, 3 квітня, на військовому кладовище відбулась церемонія поховання невідомих захисників. Після неї була запланована церемонія поховання урни з прахом ще одного військового, однак перед початком росіяни вдарили безпілотником по кладовищу. Дрон впав на території, де ще триває будівництво, та пошкодив адміністративну будівлю, технічні ємності з водою, огорожу та інші елементи інфраструктури.

Зазначається, що під час повітряної тривоги всі люди перебували в укритті, тому не постраждали. Також неушкодженими залишились місця поховання.

«Росія вкотре демонструє свою сутність, намагаючись бити не лише по живих, а й по місцях пам’яті. По місцях, де держава та всі українці вшановують своїх Захисників і Захисниць. По простору тиші, поваги та гідності. Але ці варварські вчинки не дадуть агресору нічого, крім ганьби. Ми оперативно відновимо всі пошкодження та продовжимо виконувати свій обов’язок – гідно прощатися із Захисниками та вшановувати кожного українського воїна», – наголосили в установі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 квітня, росіяни здійснили комбіновану атаку на Київську область. Під обстріл потрапила багатоповерхівка, що у місті Обухів. Крім того, зафіксоване влучання російського дрона на території школи у місті Вишневе, а у місті Чабани дрон влучив у ветеринарну клініку. Внаслідок атаки загинула жінка, також відомо про одного постраждалого.