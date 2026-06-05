Додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець

У п’ятницю, 5 червня, з російського полону повернулися шестеро захисників зі Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є шестеро жителів Львівщини», – написав Максим Козицький.

Він зазначив, що деталі повідомить згодом.

Згодом Максим Козицький повідомив, що додому з ворожого полону повернувся Петро Андрусяк – житель Золочівського району та військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У ворожому полоні він перебував із жовтня 2023 року.

Петро Андрусяк був у полоні з жовтня 2023 року (Фото із телеграму Максима Козицького)

Нагадаємо, Росія та Україна провели другий етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року.