Під час моніторингу перевірили умови перебування військовозобов’язаних на збірному пункті

У Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті могли незаконно скасовувати відстрочки від мобілізації та утримувати військовозобов’язаних із чинними документами. Про виявлені порушення у суботу, 8 серпня, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков після моніторингового візиту до установи розповів, що йдеться про утримання людей з різних регіонів України. Частину чоловіків, які мали чинні відстрочки, не випускали з території РТЦК та СП, фактично обмежуючи їхнє право на вільне пересування.

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Окремо під час перевірки звернули увагу на порядок скасування відстрочок. Як стверджується, в окремих випадках їх анулювали без проведення засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. Водночас до державної інформаційної системи могли вносити відомості, які не відповідали дійсності.

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Також представник омбудсмена повідомив про виявлення рапортів, які могли використовуватися як підстави для скасування відстрочок.

Під час моніторингу перевірили й умови перебування військовозобов’язаних на збірному пункті. Там, за результатами перевірки, зафіксували неналежний санітарний стан вбиралень, нестачу питної води, відсутність необхідної кількості білизни, ковдр та засобів гігієни. Крім того, на території був лише літній душ.

За словами Крючкова, порушення мають системний характер. Він зазначив, що лише протягом липня йому вдалося домогтися звільнення 11 людей, яких, за його твердженням, протиправно утримували в Берегівському РТЦК та СП. Ще двох громадян звільнили безпосередньо під час моніторингового візиту.

«Усі ці викриті факти – це прямий наслідок нехтування та бездіяльності з боку колишнього керівництва Міністерства оборони та незаконних вказівок керівника Закарпатського ОТЦК та СП! Саме відсутність системного контролю створила умови для подібного свавілля. Тепер стає абсолютно зрозуміло, чому люди так бояться, і чому з'являються ці численні відео, де громадяни намагаються втекти від працівників ТЦК. Вони бояться, бо навіть маючи законну відстрочку, людина може легко її втратити в приміщеннях ТЦК», – йдеться у дописі омбудсмана.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла ZAXID.NET, що Закарпатській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону відома ситуація щодо можливих порушень прав військовозобов’язаних у Берегівському районному ТЦК та СП.

Ще з червня цього року правоохоронці перевіряють законність дій службових осіб ТЦК та СП у межах низки кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про:

можливе незаконне скасування громадянам відстрочок від призову,

внесення недостовірних відомостей до інформаційних систем,

подальше проведення щодо цих осіб мобілізаційних заходів.

«Розслідування здійснюється за фактами можливого перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень та несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, особами, які мають право доступу до неї (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 1 ст. 362 КК України)», – повідомили у прокуратурі.

Окремо в межах досудових розслідувань правоохоронці перевіряють факти, викладені Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за результатами моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП. Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи та надання правової оцінки діям службових осіб.

У прокуратурі наголосили, що за результатами розслідування, у разі підтвердження фактів порушень, винні будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили схему незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у 2022–2024 роках. За даними слідства, її організували колишній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, який відповідав за військовий облік і бронювання.

Посадовці вносили неправдиві відомості до військово-облікових, медичних та інших службових документів. На їхній підставі чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку. Вартість такої «послуги» становила від 5 до 10 тисяч доларів