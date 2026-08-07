Військових зі «Скелі» переводять до близько десяти різних підрозділів

Військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку «Скеля» почали переводити до інших підрозділів Сил оборони України. Про це 7 серпня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в полку та СОУ.

За словами співрозмовників видання, розпорядження про переведення бійців в інші підрозділи надійшло близько тижня тому. Військових розподіляють приблизно між десятьма різними підрозділами.

Раніше спеціальна кореспондентка «ТСН» Юлія Кирієнко, посилаючись на власні джерела, заявила, що командування «Скелі» вже передало близько двох тисяч штурмовиків для доукомплектування найбільш проблемних бригад і полків Сухопутних військ.

Водночас джерела УП не підтвердили інформацію про таку кількість переведених військових. За їхніми даними, наразі йдеться про значно меншу кількість. Там зазначили, що дехто з бійців «Скелі» був незадоволений таким рішенням.

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Джерела видання в Силах оборони повідомили, що 425-й полк трансформують, оскільки його чисельність була «штучно роздута».

«У полках багато бійців, але якість управління ними залишається дуже низькою», – сказав співрозмовник УП.

За його словами, «зараз відбувається посилення підрозділів, які найбільше потребують особового складу для утримання оборони на критичних напрямках, за рахунок 425-го полку».

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків новими військовими з 26 липня.

Перед цим Генштаб ЗСУ оголосив про початок перевірки комплектування частин і розподілу особового складу.

За даними УП, щонайменше два штурмові полки – 425-й полк «Скеля» та 225-й полк – мали пріоритетне право на поповнення та розширення за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського. Зокрема, чисельність «Скелі» зросла з 3–4 тисяч до понад 10 тис. військових. Водночас полк фігурував у журналістських розслідуваннях щодо небойових смертей, жорстокого поводження та ймовірних катувань новобранців.