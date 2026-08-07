візуалізація «МакДональдзу» в Дрогобичі

У Дрогобичі розпочали онлайн-опитування щодо можливого відкриття ресторану мережі McDonald’s. До 19 серпня мешканці громади можуть висловити свою думку про реалізацію проєкту, який передбачає будівництво закладу в центральній частині міста.

Як повідомили у Дрогобицькій міській раді, у пʼятницю, 7 серпня, метою опитування є відкритий діалог між громадою, бізнесом і місцевою владою щодо можливого впливу проєкту на розвиток міського простору, економіку громади та комфорт мешканців.

Компанія розглядає земельну ділянку, яка, за її оцінкою, найбільше відповідає вимогам мережі. Йдеться про місце зі зручною пішохідною та транспортною доступністю, а також достатнім потенційним попитом. Проєкт також передбачає благоустрій прилеглої території.

Згідно з оприлюдненою візуалізацією, площа й надалі виконуватиме функцію громадського простору та місця проведення заходів. Територію закладу і площу планують розмежувати пішохідними зонами, озелененням та елементами благоустрою. Також зазначається, що майбутній ресторан не втручатиметься в композицію пам’ятника Тарасові Шевченку, оскільки його планують розмістити поруч із будівлею готелю на достатній відстані від монумента.

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Реалізацією проєкту займатиметься партнер-забудовник «МакДональдз» – приватне підприємство «Сармат». Воно братиме участь в аукціоні на право оренди земельної ділянки. Якщо компанія переможе, саме вона здійснюватиме будівництво ресторану.

У міськраді наголошують, що окремі елементи благоустрою можуть змінюватися на наступних етапах реалізації проєкту, тому закликають орієнтуватися на офіційні матеріали та інформацію, опубліковані на сайті міської ради.

Нагадаємо, про наміри збудувати ресторан мережі McDonald's у Дрогобичі стало відомо у березні 2026 року. Тоді міська рада включила до переліку земельних ділянок, які планують передати в оренду через аукціон, ділянку площею 0,18 га поблизу площі Тараса Шевченка – на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка. Земля перебуває у комунальній власності та має цільове призначення для будівництва й обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Ідея розмістити ресторан у центрі міста викликала суспільний резонанс. Наприкінці березня місцеві мешканці організували акцію протесту, закликаючи зберегти зелену зону біля пам'ятника Тарасові Шевченку та знайти для закладу іншу локацію. Під час сесії міської ради 6 травня депутатка Марія Стецик закликала провести відкриті громадські слухання щодо доцільності будівництва McDonald's у центрі Дрогобича та запропонувала облаштувати на цій території сквер.

За підсумками сесії міська рада повідомила, що рішення про передачу земельної ділянки в оренду через аукціон ухвалюватимуть лише після проведення відкритих консультацій із громадськістю. Міський голова Тарас Кучма тоді наголосив, що використання ділянки має відповідати її цільовому призначенню, а потенційний інвестор, окрім будівництва закладу, повинен буде взяти на себе соціальні зобов'язання, зокрема щодо благоустрою прилеглої території.