Під будівництво ресторану розглядають ділянку на розі вул. Лесі Українки та Миколи Лисенка

У Дрогобичі планують побудувати ресторан міжнародної мережі McDonald’s, що може стати першим закладом, розташованим поза межами обласного центру. Однак ідея побудувати ресторан у центрі міста, поруч із памʼятником Тарасу Шевченку, викликала обурення серед місцевих мешканців. На сесії Дрогобицької міської ради 6 травня обговорили можливість передати підприємцям цю землю оренду через аукціон, але лише після консультацій із громадськістю.

Про наміри відкриття ресторану швидкої їжі McDonald’s у Дрогобичі стало відомо у березні 2026 року, коли міська рада вирішила додати до переліку ділянок, які пропонують орендувати через аукціон, 0,18 га поблизу площі Тараса Шевченка – на розі вул. Лесі Українки та Миколи Лисенка. Ця ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

План ділянки 0,18 га розі вул. Лесі Українки та Миколи Лисенка в Дрогобичі

Як повідомляє місцевий сайт «Медіа Дрогобиччина», 19 березня депутати ухвалили відповідне рішення, а міський голова Тарас Кучма повідомив, що наразі йдеться не про конкретного інвестора чи проєкт, а лише про старт процедури, проте він не відкидав варіанту, що на цій ділянці можуть розмістити McDonald’s.

Уже наприкінці березня місцеві мешканці організували акцію протесту проти будівництва закладу в центрі міста. Вони закликали зберегти зелену зону, а для ресторану обрати іншу ділянку.

Під час сесії 6 травня депутатка від «Європейської Солідарності» Марія Стецик зачитала звернення, яким закликала провести відкриті громадські слухання щодо необхідності будівництва закладу McDonald’s у центрі міста та запропонувала створити біля памʼятника сквер. Варто наголосити, що для оренди ділянки з аукціону процедура громадських слухань законодавством не передбачена.

Конкретних рішень щодо цієї ділянки на сесії не ухвалювали, а за результатами сесії в міській раді повідомили, що питання щодо можливого проведення аукціону оренди землі ухвалюватимуть лише після проведення відкритих консультацій з громадськістю.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма наголосив, що розпоряджатися ділянкою можна лише відповідно до її призначення за генеральним планом, а інвестиції від її реалізації можуть становити мільйони гривень. Він додав, що потенційні інвестори візьмуть на себе соціальне зобовʼязання, зокрема мають впорядкувати територію та облаштувати сквер.

«Найголовніше, що завдяки цьому рейтинг міста стає на порядок вище. Це є рейтингове місто, щоб сюди заходили інвестиції і вливали капітал», – сказав на сесії 6 травня Тарас Кучма.

Додамо, що наразі ресторани McDonald’s у Львівській області розташовані лише в межах міста, а також на кільцевій дорозі, поблизу Басівки. Тож заклад у Дрогобичі може стати першим поза межами області. Загалом на Львівщині є 14 закладів мережі, ще один будується в Зимній Воді.