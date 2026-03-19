У центрі Львова на площі Ринок відкрили новий ресторан McDonaldʼs
Двоповерховий заклад розрахований на 186 відвідувачів
У центрі Львова відкрили новий ресторан McDonaldʼs. Чотирнадцятий мережевий заклад у Львові запрацював на пл. Ринок, 19-21. Про це повідомила пресслужба закладу.
Заклад розташований у центрі міста поруч із ратушею. Інтер’єр враховує історичний та архітектурний контекст локації.
«Під час роботи над проєктом на пл. Ринок приділили особливу увагу збереженню історичних елементів будівель: відновили частину фасадів і внутрішніх конструкцій, відремонтували покрівлю, оновили інженерні мережі та зберегли автентичні елементи будівель», – йдеться в повідомленні.
Загальна площа ресторану – 935 м², він може вмістити 38 сидячих відвідувачів на першому поверсі та 148 у підвальному. Ресторан працює з 7:00 до 23:00 та має сім терміналів самообслуговування в залі. Також працює сервіс доставки «МакДелівері» та функція «Мобільне замовлення».
Фото пресслужби мережі
«Новий ресторан створив у Львові 80 робочих місць, де працівники матимуть можливість розвиватися й будувати кар’єру в міжнародній компанії. Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни, коли ресторан не працює», – додали в ресторані.
Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок працює в кам’яниці «Під Левом». У 2019 році приміщення колишнього ресторану викупила компанія Dragon Capital за 116 млн грн.
Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок став 14-м рестораном міжнародної мережі у Львові. Наразі заклади працюють за адресами:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;
- просп. Свободи, 35;
- вул. Зелена, 147а;
- просп. Червоної Калини, 60;
- вул. Володимира Великого, 24а;
- с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis;
- просп. Чорновола, 93;
- вул. Патона, 37а;
- вул. Шевченка, 311-в;
- вул. Кульпарківська, 226 а, ТРЦ Victoria Gardens;
- кільцева дорога Львова, с. Басівка.