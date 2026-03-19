Новий ресторан став 14-м мережі у Львові

У центрі Львова відкрили новий ресторан McDonaldʼs. Чотирнадцятий мережевий заклад у Львові запрацював на пл. Ринок, 19-21. Про це повідомила пресслужба закладу.

Заклад розташований у центрі міста поруч із ратушею. Інтер’єр враховує історичний та архітектурний контекст локації.

«Під час роботи над проєктом на пл. Ринок приділили особливу увагу збереженню історичних елементів будівель: відновили частину фасадів і внутрішніх конструкцій, відремонтували покрівлю, оновили інженерні мережі та зберегли автентичні елементи будівель», – йдеться в повідомленні.

Загальна площа ресторану – 935 м², він може вмістити 38 сидячих відвідувачів на першому поверсі та 148 у підвальному. Ресторан працює з 7:00 до 23:00 та має сім терміналів самообслуговування в залі. Також працює сервіс доставки «МакДелівері» та функція «Мобільне замовлення».

Фото пресслужби мережі

«Новий ресторан створив у Львові 80 робочих місць, де працівники матимуть можливість розвиватися й будувати кар’єру в міжнародній компанії. Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни, коли ресторан не працює», – додали в ресторані.

Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок працює в кам’яниці «Під Левом». У 2019 році приміщення колишнього ресторану викупила компанія Dragon Capital за 116 млн грн.

Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок став 14-м рестораном міжнародної мережі у Львові. Наразі заклади працюють за адресами: