У новому McDonald's є 126 місць у залі та ще 104 на терасі

У четвер, 26 лютого, неподалік Львова відкрили 13 ресторан McDonald's та перший в Україні у 2026 році. Він розташований у селі Басівка, вул. Зелена бічна, 100. Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий McDonald's площею 468,9 м² розміщений на Кільцевій дорозі Львова, поруч з торговельними центрами та майбутнім житловим комплексом. Завдяки активному трафіку та розвитку інфраструктури заклад стане зручним місцем для подорожніх, автомобілістів і мешканців прилеглих районів.

У ресторані є 126 місць в залі та ще 104 на терасі. Клієнти можуть зробити замовлення в залі за допомогою сучасних терміналів самообслуговування з 7:00 до 23:00 або ж на «МакДрайві» з 5:00 до 23:30, а також через застосунок «МакДональдз», завдяки якому клієнти можуть зробити й оплатити замовлення заздалегідь та отримати його в закладі.

фото McDonald's

У закладі передбачено резервний генератор, який гарантує безперебійну роботу та комфорт гостей навіть під час відключень електроенергії. Із цим відкриттям компанія створила 45 робочих місць, працевлаштуватись можна із 16 років.

Додамо, що відтепер у Львові є 12 ресторанів міжнародної мережі McDonald's, які працюють за адресами:

1. просп. Шевченка, 7;

2. просп. Чорновола, 12;

3. вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;

4. просп. Свободи, 35;

5. вул. Зелена, 147а;

6. просп. Червоної Калини, 60;

7. вул. Володимира Великого, 24а;

8. с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis;

9. просп. Чорновола, 93;

10. вул. Патона, 37а;

11. вул. Шевченка, 311-В.

12. вул. Кульпарківській, 226 а