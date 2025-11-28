Відвідувачі можуть зробити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування

У п’ятницю, 28 листопада, у найбільшому львівському ТРЦ Victoria Gardens відкрили ресторан міжнародної мережі McDonald's. Це уже 12 ресторан мережі, який працює у Львові.

Як повідомила пресслужба компанії, новий «МакДональдз» відкрився в зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens, що на вул. Кульпарківській, 226 а. Заклад працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Відвідувачі можуть зробити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися сервісом доставки «МакДелівері».

Як і більшість інших ресторанів «МакДональдз» на фудкортах, через особливості графіку роботи новий заклад пропонуватиме лише позиції основного меню, без сніданків. Із цим відкриттям компанія створила 85 робочих місць, працевлаштуватись можна із 16 років.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року новий McDonald's площею понад 500 м² відкрили у мікрорайоні Рясне. Із відкриттям нового ресторану мережі у ТРЦ Victoria Gardens у Львові працює уже 12 ресторанів McDonald's: