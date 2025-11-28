У найбільшому львівському ТРЦ відкрили ресторан міжнародної мережі McDonald's
Це уже 12 ресторан мережі, який працює у Львові
У п’ятницю, 28 листопада, у найбільшому львівському ТРЦ Victoria Gardens відкрили ресторан міжнародної мережі McDonald's. Це уже 12 ресторан мережі, який працює у Львові.
Як повідомила пресслужба компанії, новий «МакДональдз» відкрився в зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens, що на вул. Кульпарківській, 226 а. Заклад працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Відвідувачі можуть зробити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися сервісом доставки «МакДелівері».
Як і більшість інших ресторанів «МакДональдз» на фудкортах, через особливості графіку роботи новий заклад пропонуватиме лише позиції основного меню, без сніданків. Із цим відкриттям компанія створила 85 робочих місць, працевлаштуватись можна із 16 років.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року новий McDonald's площею понад 500 м² відкрили у мікрорайоні Рясне. Із відкриттям нового ресторану мережі у ТРЦ Victoria Gardens у Львові працює уже 12 ресторанів McDonald's:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;
- просп. Свободи, 35;
- вул. Зелена, 147а;
- просп. Червоної Калини, 60;
- вул. Володимира Великого, 24а;
- с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis;
- просп. Чорновола, 93;
- вул. Патона, 37а;
- вул. Шевченка, 311-в;
- вул. Кульпарківська, 226 а, ТРЦ Victoria Gardens.