За скоєне хірургу загрожує до двох років тюрми

У Києві поліцейські оголосили підозру директору клініки на Печерську та за сумісництвом пластичному хірургу, який під час операції понівечив обличчя 39-річної пацієнтки. Про це повідомила пресслужба поліції Києва в четвер, 8 січня.

Слідчі встановили, що лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки під час проведення операції зі зміни форми носа (ринопластики) і підтяжки брів та шкіри чола (броуліфтингу).

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

Медику оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до двох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Зауважимо, правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, однак, за даними низки медіа, йдеться про пластичного хірурга Олександра Бебиха. Також оприлюднене поліцією фото підозрюваного збігається з фото лікаря у відкритому доступу.

Фото підозрюваного пластичного хірурга зі сайту поліції Пластичний хірург Олександр Бебих