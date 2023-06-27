Аліна Мухіна з Кривого Рогу померла після пластичної операції

У Кривому Розі після операції зі збільшення грудей в міській клінічній лікарні №2 померла 22-річна Аліна Мухіна. Про це 27 червня повідомила ТСН.

Дівчину прооперували 13 червня, її виписали з лікарні наступного дня після операції, попри те, що вона почувалася погано і скаржилась на біль у грудях. Лікар телефоном запевнив її, що хвилюватися не варто.

За словами сестри померлої, 17 червня Аліна знову зв’язалася з хірургом Яков Яковіді, який порував її, і поїхала до лікарні. Мама дівчини наполягала на тому, щоб того ж дня зробити доньці УЗД, але лікар сказав приїхати через кілька днів.

Лікар заявив, що зробить Аліні дренаж – невеликий розріз, щоб виводити рідину. Але натомість дівчині провели ще одну операцію під загальним наркозом – їй дістали імплант, промили його і вставили назад. Наступного дня стан дівчини не покращився, і її перевели до реанімації. У неї понизився артеріальний тиск і почали відмовляти внутрішні органи – печінка, нирки та легені. Дівчину ввели в медикаментозний сон і провели вже третю операцію – дістали імпланти, але було запізно. Аліна померла ввечері 22 червня.

Родичі у її смерті звинувачують хірурга. Сестра Аліни стверджує, що перед операцією дівчина здавала всі аналізи та була здорова, протипоказів до втручання не було. За її словами, у попередньому висновку судово-медичного експерта йдеться, що смерть настала внаслідок отруєння організму медичними препаратами. Батько загиблої написав заяву до поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Криворізькій міській клінічній лікарні №2 відповіли ТСН, що зараз триває розслідування, відкрите кримінальне провадження, тому коментувати журналістам вони нічого не можуть. Хірург Яков Яковіді, якій проводив Аліні Мухіній операцію, вважає, що його провини в смерті дівчини немає. Він зазначив, що не бачив результатів судово-медичної експертизи, але впевнений, що при наданні медичної допомоги не допустив ніяких порушень.