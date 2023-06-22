Інцидент трапився в приватному салоні краси на вул. Пасічній

У четвер, 21 червня, у приватному медико-косметологічному центрі у Львові 35-річна відвідувачка впала в кому під час процедури масажу. Жінку госпіталізували у важкому стані з травмою шийного відділу хребта. Обставини трагічного випадку з'ясовує поліція.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився 21 червня у приватному салоні краси, який орендує кабінет в будівлі на вул. Пасічній, 160 (приміщення підприємства «Модем»). 35-річна львів’янка знепритомніла під час процедури масажу, її госпіталізували у важкому стані.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили ZAXID.NET, що отримували такий виклик. Пацієнтку в стані коми госпіталізували у львівську лікарню святого Луки.

У прес-службі Першого медоб'єднання Львова розповіли ZAXID.NET, що 35-річна львів’янку госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у важкому стані з травмою шийного відділу хребта. Медикам вдалося стабілізувати стан жінки.

«Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка», ­– розповіли в лікарні 22 червня.

Також медики повідомили про цей інцидент в правоохоронні органи. У поліції Львівщини зазначили, що проводять перевірку щодо згаданого факту.

За даними з відкритих джерел, на вул. Пасічній, 160 функціонує медико-косметологічний центр GeraMedic, де надають послуги косметолога та інші. Салони краси цієї мережі також є у Винниках та Тернополі. Власницею є львівська косметологиня Мирослава Гера. Станом на сьогодні на сайті GeraMedic рекламується акція – відвідувачам у їх день народження пропонують масаж спини та шиї за ціною 100 грн.

ZAXID.NET декілька разів намагався додзвонитися на вказаний на сайті номер салону краси, однак абонент довго був поза зоною досяжності, а згодом на дзвінки ніхто не відповідав. Мирослава Гера у телефонній розмові із ZAXID.NET cказала, що сьогодні повернулася з-за кордону і не знає про згаданий інцидент. Вона пообіцяла надати коментар згодом.

Нагадаємо, нещодавно чернігівську масажистку визнали винною у вбивстві через необережність під час проведення процедури масажу. Під час сеансу масажистка різко повернула шию клієнтці і зламала їй хребет. Також Івано-франківській масажистці оголосили вирок за смерть клієнтки під час сеансу масажу. Під час процедури обвинувачена використовувала спиртовмісні речовини, які загорілися, від опіків клієнтка померла.