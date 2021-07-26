Тетяна Бенько померла 23 квітня 2018 року – через тиждень після масажу

Жительку Чернігова, яка працює масажисткою, підозрюють в убивстві з необережності. Під час масажу вона скрутила шию пацієнтці, після чого остання померла в лікарні.

Як повідомила в понеділок, 26 липня, Чернігівська обласна прокуратура, підозрювана проводила в себе вдома сеанс масажу. Різко повернувши шию потерпілої, вона спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі. Невдовзі після цього пацієнтка померла в лікарні.

У процесі слідства правоохоронці провели низку експертиз, які показали, що між діями масажистки і смертю жінки є причинно-наслідковий зв’язок. На цій підставі 49-річній масажистці оголосили підозру у вбивстві з необережності.

Як повідомив речник обласної прокуратури Валерій Литовченко в коментарі «Високому валу», інцидент, в якому підозрюють масажистку, стався ще 16 квітня 2018 року. Разом з тим він не уточнив, чому слідство тривало так довго.

У травні 2018 року місцеве видання Чeline повідомляло подробиці інциденту та назвало імена померлої жінки і масажистки, до якої вона зверталася. Померлою виявилася на той момент 58-річна працівниця митниці Тетяна Бенько. У її смерті родичі звинувачують масажистку Вікторію Гапоненко. 16 квітня Бенько пішла до Гапоненко на масаж. За словами доньки померлої, у четвер, 19 квітня, її маму госпіталізували, а вночі в понеділок, 23 квітня, вона померла. При цьому одразу після масажу Бенько розповідала, що почувалася «не дуже добре».