Івано-Франківській масажистці оголосили вирок за смерть клієнтки під час сеансу масажу: під час процедури обвинувачена використовувала спиртовмісні речовини, які загорілися, від опіків клієнтка померла. Інцидент стався у травні 2020 року. За смерть жінки масажистці присудили умовне покарання.

Про вирок мешканці Івано-Франківська, яка ненавмисно вбила клієнтку під час масажу, у вівторок, 14 березня, повідомило місцеве видання «Курс» з посиланням на дані судового реєстру. «Масажистка з необережності розлила спирт на оголене тіло клієнтки і він загорівся від відкритого джерела вогню», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у вироку суду, потерпілу з численними опіками (30% поверхні тіла) доставили в до лікарні, однак врятувати її життя не вдалося. Відомо, що масажистка Ірина Щ. проводила клієнтці вакуумний масаж із використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин.

«Унаслідок злочинної діяльності, що виразилась у необережному поводженні з легкозаймистими речовинами та відкритим джерелом вогню, Ірина Щ. вчинила вбивство жінки через необережність», – йдеться у вироку.

Масажистка у суді свою вину визнала повністю та пояснила, що загорання тіла клієнтки сталося через необережність. Також вона додала, що надавала потерпілій допомогу та доставила жінку до лікарні. Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Наталія Деркач визнала Ірину Щ. винною за ч. 1 ст. 119 ККУ (вбивство з необмеженості), але звільнила від покарання, призначивши обвинувачені іспитовий термін на рік.