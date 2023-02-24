30-річного вбивцю чоловіка затримали у Львівській області

Зниклого три місяці тому 50-річного мешканця Закарпаття знайшли вбитим у каналізаційній ямі в селі Ключарки біля Мукачева. Руки і ноги загиблого були зв’язані, на голову натягнутий пакет, а до тіла була примотана гиря. За даними слідства, вбивство сталося ще у листопаді 2022 року, з того часу загиблий чоловік вважався зниклим безвісти. Його тіло односельчани виявили у вигрібній ямі лише 15 лютого. Поліція підозрює у вбивстві 30-річного мешканця села Ключарки, сина загиблого чоловіка. Мотиви вбивства наразі невідомі. Підозрюваний перебуває у СІЗО, за вбивство батька йому загрожує до 15 років тюрми.

Як ввечері у четвер, 23 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про виявлення тіла чоловіка у каналізаційній ямі надійшов від мешканців села Ключарки Мукачівського району 15 лютого. На місці поліція виявила тіло чоловіка з ознаками насильства: руки та ноги померлого були зв’язані, на голову натягнутий пакет, а до тіла примотана 16-кілограмова гиря. Поліцейські встановили, що вбитим є місцевий житель, який вважався безвісти зниклим.

«За кілька днів, у сусідній Львівській області оперативники Мукачівського районного управління затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 30-річний син потерпілого. Слідством встановлено, що вбивство було скоєно ще наприкінці листопада минулого року», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, 30-річний син побив батька до смерті, зв’язав його, примотав до його рук гирю та сховав у каналізаційній ямі. Після скоєного фігурант виїхав із Закарпаття. Слідчі вже повідомили 30-річному затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі під вартою. За жорстоке вбивство батька йому загрожує до 15 років ув’язнення.