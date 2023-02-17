Галицький районний суд Львова визнав 52-річну жінку винною у смерті її матері і призначив їй 8 років позбавлення волі. Як йдеться в матеріалах справи, львів'янка завдала матері тяжких тілесних ушкоджень, які згодом призвели до смерті потерпілої. Про це у п'ятницю, 17 лютого, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

У суді прокурори довели, що в засудженої часто виникали конфлікти з її 82-річною мамою. Жінки жили разом. Під час чергової суперечки донька почала завдавати численні удари по тілу та голові матері, обливати її холодною водою.

«Після чого, ігноруючи усі прохання припинити побиття та знущання, фігурантка відкрила усі вікна в квартирі та, зробивши протяг в кімнаті, вийшла з неї на декілька хвилин. Пенсіонерка, скориставшись відсутністю доньки, вийшла на сходову площадку та почала кликати на допомогу. Однак, засуджена почувши крики вибігла за мамою та затягнула її назад у квартиру, де продовжила завдавати їй численні удари руками та ногами», – розповіли деталі справи в Львівській обласній прокуратурі.

Бити матір жінка припинила лише тоді, коли приїхала поліція. Потерпілу госпіталізували до лікарні, однак за три місяці вона померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання львів'янка не розкаялась і свою вину не визнала. 52-річну жінку, раніше несудиму, Галицький районний суд визнав винною у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).