Суд виніс вирок 50-річному чоловіку за жорстоке подвійне вбивство, яке він скоїв два роки тому у Львові. Йому призначили покарання 15 років позбавлення волі. Таке рішення прийняла колегія суддів Франківського районного суду Львова 5 січня.

«Прокурори у суді довели, що чоловік позбавив життя двох жінок – матері та її доньки, у яких винаймав житло. У березні 2020 року в одній із квартир на вул. Антоновича у місті Львові засуджений почав конфлікт з власницею квартири щодо заборгованості за оренду. Під час сварки він взяв ніж та наніс жінці множинні колото-різані поранення, внаслідок чого остання померла на місці події. Після цього фігурант дочекався приходу доньки потерпілої та вбив її, завдавши численних ножових ударів», – повідомила 23 січня Львівська обласна прокуратура.

Після вбивства зловмисник пограбував ще й мешканку сусідньої квартири у загальному коридорі, забрав у неї 1500 гривень та мобільний телефон.

На суді підсудний пояснив, що його дії не були сплановані, а умисел виник під час словесного конфлікту: «Конфлікт виник з приводу оплати за квартиру, пояснив, що оплачував близько 200 - 300 гривень за ніч, що було попередньо домовлено».

Нагадаємо, жорстоке вбивство трапилося 7 березня 2020 року. Тіла вбитих жінок віком 36 і 57 років знайшли сусіди. Їхнього вбивцю затримали за кілька годин. Згідно з вироком суду, засудженим на 15 років позбавлення волі є уродженець Самбора Руслан М’ясніков.