Тіло підприємця занесли в його Toyota, а потім скинули машину в яр

Поліція завершила розслідування вбивства 40-річного підприємця із Чернівців, яке сталося у травні 2022 року. Встановлено, що чоловіка вбили, аби списати борг у 20 тис. доларів. Боржник, 51-річний мешканець Буковини, разом з двома спільниками виманили підприємця на зустріч біля складів у селі Молодія, побили його до смерті, забрали документи і гроші, а потім перенесли тіло в авто і скинули машину в яр біля лісу. Справу наразі передали до суду.

Про завершення розслідування про вбивство 40-річного підприємця у четвер, 23 лютого, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними слідства, вбивство організував 51-річний місцевий мешканець. Чоловік залучив до злочину ще двох своїх знайомих – 23-річного та 38-річного мешканців Буковини. Вони виманили підприємця на зустріч біля складів у селі Молодія, побили чоловіка до смерті, перенесли тіло в його автомобіль Toyota та скинули машину в яр біля лісу, імітуючи ДТП. Мотиви вбивства – списання 20 тис. доларів боргу.

«У 2020 році організатор вбивства позичив у знайомого близько 20 тис. доларів США та зобов’язався повернути кошти до кінця 2021 року. Своїх зобов’язань громадянин не виконав, а щоб списати борг вирішив позбавитись від свого кредитора. У травні 2022 року разом з двома спільниками він виманив потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодія Чернівецького району», – йдеться у повідомленні.

Вбивство поліція розкрила за добу. Як повідомляв ZAXID.NET, 51-річного організатора вбивства затримали на території Івано-Франківської області, двох його спільників – 23-річного та 38-річного мешканців Буковини – затримали у Чернівцях. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора вбивства правоохоронці вилучили саморобну вогнепальну зброю та набої до неї. Обвинувальний акт щодо усіх трьох підозрюваних у вбивстві поліція уже направила до суду. Чоловіків судитимуть за фактами організації умисного вбивства, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю, викрадення документів та незаконне заволодіння автомобілем (ч. ч. 2, 3 ст. 27 п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 289 КК України).