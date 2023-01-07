Сихівський районний суд Львова засудив на 10 років 70-річного львів’янина, який вбив і розчленував знайому та сховав її останки у парку. Підсумкове засідання у розгляді кримінального провадження відбулося 5 січня, повідомляє прес-служба суду.

«70-річний чоловік обвинувачувався в тому, що на ґрунті особистих неприязних відносин під час конфлікту, що виник за спільного розпивання алкогольних напоїв, умисно наніс потерпілій кухонним ножем декілька ударів в ділянку грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці. Щоб приховати сліди злочину, обвинувачений у ванній кімнаті квартири за допомогою ножівки для металу розчленував труп на частини та виніс на територію парку», – ідеться в повідомленні суду.

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав, однак надавати будь-які показання відмовився. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 10 років. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні 2021 року у Снопківському парку Львова знайшли людські останки. З’ясувалося, що вони належать 58-річній жінці, яка жила неподалік парку і вважалась зниклою безвісти із листопада 2020 року.