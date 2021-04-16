У парку поліція знайшла й інші останки, зокрема тулуб та голову

Знайдені 13 квітня у Снопківському парку людські останки належать 58-річній львів'янці, її вважали зниклою безвісти від листопада минулого року. Слідчі встановили, що жінку було жорстоко вбито, а потім розчленовано. На наступний день після знахідки, у середу, 14 квітня, поліція затримала підозрюваного у злочині.

Підозрюваний у вбивстві своєї знайомої – 67-річний львів'янин. Зараз він перебуває у СІЗО, до слова, чоловік вже зізнався у скоєному.

Як встановило слідство, ще на початку листопада минулого року, 58-річна львів'янка пішла в гості до свого 67-річного знайомого. Разом вони випивали спиртне. Під час гостювання вони посварилися і чоловік побив свою гостю. Жінка померла від сильних травм.

До слова, загибла львів'янка сама проживала у квартирі неподалік Снопківського парку. Вона зловживала алкоголем. Під час застілля, вона намагалася непомітно обікрасти свого знайомого, а в результаті він забив її до смерті.

Аби приховати сліди вбивства, чоловік розчленував тіло жінки. Заховав частини тіла у сумки та по черзі виносив їх у сусідній Снопківській парк.

Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня у Снопківському парку діти знайшли частини кісток ніг. Експерти, які прибули на місце, підтвердили, що це були людські кістки. Поліція, яка обстежувала територію, виявила й інші частини тіла, зокрема частину тулуба та голову. Вони були запаковані у сумку.