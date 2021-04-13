Останки тіла знайшли у Снопківському парку

У вівторок, 13 квітня, у Снопівському парку у Львові знайшли рештки людського тіла. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції.

Як повідомили ZAXID.NET джерела у поліції, частини кісток нижніх кінцівок знайшли діти, які гралися у парку. Експерти, які прибули на місце, підтвердили, що це людські кістки. Тим часом, поліція, яка обстежувала територію, виявила інші частини тіла, зокрема частину тулуба та голову. Інші частини тіла досі шукають.

Попередньо відомо, що ці рештки пролежали у парку тривалий час. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Судмедексперт намагається встановити стать людини. Наразі також немає інформації чи смерть була насильницькою. Призначено експертизи.

Снопківський парк розташований у Галицькому районі Львова неподалік від стадіону «Україна» та оточений вулицями Стуса, Липова Алея, Кримська. Загальна площа парку 35,66 га.