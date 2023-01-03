У понеділок, 2 січня, в одному із сіл Стрийського району Львівщини під час сімейної сварки 75-річний чоловік напав з ножем на свого 47-річного сина. Потерпілого госпіталізували, а медики повідомили про подію поліцію, яка і затримала літнього чоловіка.

Як розповіли у поліції Львівської області, уранці у вівторок, 3 січня, 47-річний постраждалий помер від завданих травм. Його батькові за скоєне загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що між потерпілим та його батьком виник конфлікт, під час якого останній завдав сину удару ножем у спину.

За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

75-річний чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.