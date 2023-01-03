Вбивство жінка скоїла у грудні 2021 року в приватному будинку на вулиці Ломоносова у Ізяславі

Ізяславський райсуд призначив сім років тюрми 58-річній жінці, яка шваброю вбила свекруху. Сварка між жінками сталась у грудні 2021 року, тоді невістка нанесла не менше 20 ударів шваброю по голові літньої жінки, а також ще 20 ударів по тулубу, переламавши їй декілька ребер. Як виявилось, між жінками були напружені стосунки: невістка доглядала свекруху, але та постійно її ображала і принижувала, а іноді й кидалась речима. Це ж підтвердили родичі обвинуваченої. Суд взяв це до уваги і призначив їй мінімальне покарання за статтею про умисне вбивство – сім років ув'язнення.

Вбивство 58-річна жінка скоїла у грудні 2021 року у приватному будинку на вулиці Ломоносова в Ізяславі. Відомо, що вона мешкала разом з чоловіком та його 80-річною матір'ю. Літня жінка перенесла інсульт, тож родичі її доглядали. Ввечері 4 грудні під час сварки жінка нанесла свекрусі не менше 20 ударів дерев'яною шваброю по голові. Крім цього, вона також била літню жінку по тулубу і зламала їй декілька ребер.

У суді обвинувачена розповіла, що в той вечір її свекруха збиралась на вулицю. Жінка стала її відмовляти, бо на вулиці було темно. Відтак між жінками почався конфлікт, під час якого, зі слів обвинуваченої, свекруха кинула у неї стілець. Після цього вона схопила швабру і декілька разів вдарила опонентку. Підсудна наполягала, що було лише декілька ударів.

Після конфлікту вона пішла у свою кімнату і більше не виходила, бо «була налякана». Вона начебто чула, що свекруха ще ходила по кімнаті. Зранку наступного дня літня жінка впала, тоді до неї підійшла невістка і побачила, що вона мертва. На місце викликали швидку, але врятувати потерпілу не вдалося.

Чоловік обвинуваченої підтвердив, що його матір часто сварилась з невісткою та кидала у неї різними речами. Також вона часто втікала з дому і блукала. Це ж підтвердили інші свідки.

Суд взяв це до уваги, водночас свідчення жінки про декілька ударів відхилили, оскільки результати експертиз підтвердили, що ударів було декілька десятків. «Чисельність ударів по голові (не менше двадцяти), та також по інших частинах тіла (не менше 21 удару), поведінка обвинуваченої після заподіяння тілесних ушкоджень, зокрема, відсутність будь-яких дій по усуненню наслідків скоєного надання допомоги, виклику невідкладної медичної допомоги саме свідчать про спрямованість умислу обвинуваченої», – постановив суд.

Відтак суддя Петро Демчук визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив їй сім років тюрми. Зазначимо, що поки що вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.