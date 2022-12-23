Хмельницький суд засудив до 6 років тюрми 29-річного чоловіка, який у травні цього року жорстоко побив підлітка. Сварка між ним там 16-річним хлопцем сталась на стадіоні однієї з шкіл Хмельницького. Чоловік спершу вдарив підлітка ногою в обличчя, а коли той знепритомнів, почав далі жорстоко бити його ногами. Заступитись за школяра намагався перехожий, але зловмисник побив і його.

Інцидент стався у травні на стадіоні однієї із місцевих шкіл. Неодноразово судимий 29-річний чоловік, будучи напідпитку, розпочав словесний конфлікт із учнем цієї школи. Через що саме сталась суперечка, наразі невідомо. Щоб довести 16-річному юнаку свою позицію, вдарив його в обличчя ногою.

Від удару хлопець впав на бетонний майданчик і втратив свідомість. Однак нападник на цьому не зупинився. Він продовжив бити юнака ногами по тулубу та грудній клітині, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. В цей час потерпілому намагався допомогти перехожий, але й того рецидивіст побив, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Про вирок суду у цій справі стало відомо в п'ятницю, 23 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Зазначається, що одночасно чоловіка судили також за крадіжку ноутбука і мобільного телефону, яку він скоїв у 2019 році.

«За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 29-річного хмельничанина в умисному нанесенні легких та тяжких тілесних ушкоджень, а також крадіжці, вчиненій повторно. Його засуджено до 6 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.