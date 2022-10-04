Подружжя з Полонного засудили до трьох років ув'язнення за опір поліцейським, які прийшли провести обшук. Жінка зламала палець правоохоронцеві та подряпала йому обличчя, а чоловік погрожував вилами і сокирою. В результаті суд визнав їх обох винними за двома статтями ККУ та присудив ув'язнення.

Про вирок Полонського райсуду стало відомо у вівторок, 4 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. У лютому цього року слідчі Шепетівського райуправління поліції проводили обшук в помешканні подружжя з Полонного. Обшук проводили у рамках розслідування крадіжки.

Як уточнює прес-служба Хмельницького апеляційного суду, правоохоронців зустрів господар будинку. На його вимогу слідчий показав службове посвідчення й почав зачитувати ухвалу суду про проведення обшуку. У цей час з хати вийшла жінка й обома руками штовхнула слідчого в голову, а потім вдарила по руці, якою він прикрив обличчя. І разом цивільне подружжя силою виштовхало правоохоронця з хати.

У слідчого медики діагностували закритий перелом пальця з підвивихом – тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості, садна та синці на обличчі й тілі – легкі тілесні ушкодження.

«Через кілька годин група поліцейських приїхала за тією ж адресою для затримання підозрюваної у заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Першим їх зустрів чоловік – взяв у гаражі сокиру й вила та, погрожуючи розправою, рушив до них», – йдеться у повідомленні.

У суді обвинувачені своєї вини не визнали. Жінка сказала, що, можливо, й подряпала потерпілого, коли виштовхували його з хати. Але думала, що то прийшли бандити. Суд дійшов до висновку, що жінка каже неправду, оскільки перед обшуком слідчий представився та показав посвідчення.

«Оцінюючи наведені обставини, з урахуванням особи винних, вчинення ними злочину вперше, дані висновків служби пробації, поведінку обвинувачених в судовому засіданні, активну позицію потерпілих, які просили суворого покарання для обвинувачених, суд вважає за можливе виправлення їх лише в умовах ізоляції від суспільства», – підсумовує суд.

Суд визнав чоловіка та жінку винними у порушенні ч.2 ст. 342 ККУ (опір поліцейському) та ч.1 і ч.2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Їм обом призначили по три роки ув'язнення. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.