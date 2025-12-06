Любомир Мікало із позивним «Батя» у війську з перших днів повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику зі Шептицького району Любомиру Мікало. Про це у суботу, 6 грудня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Любомир Мікало служить у лавах 103-ї бригади.

«Перебуваючи в повному оточенні, разом із побратимами він 42 дні тримав позиції, знищивши близько трьох десятків окупантів», – повідомив Максим Козицький.

Як розповіли у пресцентрі Сил територіальної оборони ЗСУ, військовослужбовець 103-ої окремої бригади ТрО Любомир Мікало із позивним «Батя» у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Був на Донеччині, Луганщині, Харківщині й Сумщині. Півтора року воював разом із сином – в одному бліндажі.

Наприкінці травня 2025 року група «Баті» отримала завдання висунутися в село Олексіївка на Сумщині. Як потім зʼясувалося, їхня позиція була в оточенні росіян. Військові закріпилися в підвалі і протягом 42 діб полювали на ворога.

Під час тих подій Любомир Мікало отримав численні травми – зламане ребро, порвані барабанні перетинки та контузії. Попри це, він залишився на позиції до останнього дня. З чотирьох бійців групи «Баті» живими вдалось повернутися двом.