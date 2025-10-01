Олег Хомицький загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мирноград Покровського району

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому військовослужбовцю Олегу Хомицькому із Львівщини. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Хомицькому Олегу Володимировичу – матросу (посмертно)», – вказано в указі.

У липні 2025 року Солонківська територіальна громада Львівської області повідомляла про загибель матроса Олега Хомицького. Військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мирноград Покровського району на Донеччині.

27-річний мешканець села Хоросно Олег Хомицький був єдиним сином у своїх батьків. Він був військовослужбовцем 38-мої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, з 2023 року він боронив Батьківщину на фронті.

«Він був мужнім, відданим, щирим. Його рішучість і безстрашність на передовій, щире серце в колі друзів, повага до батьків та любов до України назавжди залишаться в пам’яті тих, хто був поруч», – повідомила Солонківська ТГ.