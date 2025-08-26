Дмитро Вітязь отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за самовіддане служіння українському народу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України уродженцю Львівської області Дмитру Вітязю – командиру 4-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Про це повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

За словами мера Золочева, Дмитро Вітязь є уродженцем села Бужок, що у Золочівському районі Львівщини. В указі президента вказано, що підполковник отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за самовіддане служіння українському народу.

В указі президента за 23 серпня 2025 року вказано, що Дмитро Вітязь є підполковником, але центр спеціального призначення «Омега» НГУ інформує, що він уже має звання полковника.

«Твоя відвага, сила духу та незламність – приклад для кожного з нас. Ти один із тих, хто ціною власного життя і здоров’я тримає небо над Україною. Завдяки таким людям, як ти, ми маємо віру в перемогу, віру в те, що Україна вистоїть і буде вільною. Від імені всієї громади дякую за твою службу, за мужність і за те, що ти захищаєш наш дім. Ми молимося за наших героїв і щодня працюємо, аби гідно тримати тил. Слава Герою!», – написав Ігор Гриньків.

Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України має сім загонів, які виконують бойові завдання, зокрема, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській областях.

