Микола Стригунов отримав орден «Золота зірка» з рук президента

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та особисто вручив орден «Золота зірка» командиру роти 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Миколі Стригунову. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Капітана Миколу Стригунова відзначили найвищою державною нагородою за якісно сплановані штурми під час Курської операції. Десантно-штурмова рота під його командуванням провела зачистку КПВВ «Суджа» й позицій ворога вздовж кордону. Рота зайшла до 10 км вглиб російської території та разом з іншими підрозділами 80-ї ОДШБр взяла під контроль Суджу і ще сім населених пунктів.

«Микола Стригунов особисто знищив близько 20 російських солдатів, під щільним артилерійським обстрілом евакуював чотирьох поранених воїнів, організовував прикриття передових підрозділів і здійснював зачистку російських позицій. У травні на Сумщині як старший групи зупинив наступи російських штурмових груп поблизу села Садки», – йдеться в повідомленні на сайті президента.

У бригаді зазначили, що уродженець Рівного Микола Стригунов у 2023 році долучився до лав 80-ї Галицької бригади та брав активну участь у бойових діях на Бахмутському напрямку, очолював штурмову групу в боях біля села Іванівське, нищив ворога біля каналу Сівеський Донець поблизу міста Часів Яр. Згодом також звільняв село Кліщіївка на Донеччині та керував діями роти під час оборони цього села.

Зазначимо, під час візиту на Сумщину 6 липня Володимир Зеленський відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, відзначив воїнів державними нагородами та заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку в смузі відповідальності підрозділу.

«Окремо хотів вам подякувати саме в цей день – і бути тут, на фронті, – за Курську операцію. Ви та ваші побратими справді багато всього зробили. Взяли в полон багато русаків, завдяки чому ми змогли обміняти, повернути додому, у сім’ї українських бійців. Дякую за захист, за дуже сміливі кроки», – сказав Володимир Зеленський.