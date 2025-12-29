Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок солдату Богдану М. за втечу з військової частини та ухилення від виконання службових обов’язків понад рік. Це уже друга кримінальна справа за СЗЧ щодо цього військового. У 2023 році йому призначили умовне покарання, а цього разу реальне – п’ять років та два місяці тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, солдат із Львівщини Богдан М. у травні 2024 року самовільно залишив військову частину та проводив час на власний розсуд до моменту затримання у жовтні 2025 року. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

Богдан М. визнав свою провину, але відмовився від дачі показів. У матеріалах справи вказано, що це не перше СЗЧ солдата. У 2023 році йому уже виносили вирок через СЗЧ, але тоді призначили умовне покарання.

Цю справу розглянув суддя Роман Борняк, який дослідив усі матеріали та аргументи, призначивши солдату п’ять років та два місяці тюрми. Вирок ще можна оскаржити.