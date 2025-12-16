Яворівський районний суд Львівщини визнав офіцера винним у недбалому ставленні до служби через СЗЧ 20 підлеглих. Його адвокат заявив, що немає доказів, які б свідчили, що СЗЧ підлеглих сталось через недобросовісне виконання обов’язків командиром. Суд призначив офіцеру покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, командира навчальної батареї однієї з військових частин звинуватили у недбалому ставленні до служби через СЗЧ підлеглих. У вересні 2025 року приблизно за два тижні з військової частини втекли 20 військовослужбовців.

Щодо офіцера склали протокол про адміністративне правопорушення. Його адвокат подав до суду клопотання про закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення. Він зазначив, що його клієнт не заперечує факт вчинення СЗЧ, але у матеріалах справи немає доказів, що СЗЧ підлеглих сталось через недобросовісне виконання ним своїх обов’язків. На думку адвоката, правопорушення є недоведеним.

Цю справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала командира Богдана К. винним у недбалому ставленні до служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.