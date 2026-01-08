Через велику кількість заявок українську мову включать до офіційної шкільної програми Відня

У Відні з вересня 2026 року школярі зможуть обрати українську мову як другу іноземну. Про це у четвер, 8 січня, повідомили у посольстві України в Республіці Австрії.

Як йдеться у повідомленні, через велику кількість заявок українську мову включать до офіційної шкільної програми у двох школах Відня. Уроки української мови викладатимуть у двох віденських школах – BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70, та BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19. Вивчати українську як другу іноземну зможуть учні старшої школи, починаючи з 5-го класу.

«Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Закликаємо вас активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної мови. Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності», – повідомили у посольстві.

Нагадаємо, раніше у Польщі українську мову внесли до переліку сучасних іноземних мов, які учні зможуть обирати у середній школі для написання державних іспитів. Учні у польських школах можуть обирати вивчення української мови на поглибленому або базовому рівні. Під час складання екзаменів їх перевіряють на вміння говорити, слухати та писати тексти відповідно до рівнів A2-B1 Європейської системи опису мовної освіти.