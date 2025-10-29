У Польщі українську мову внесли до переліку сучасних іноземних мов, які учні зможуть обрати для написання державних іспитів у середній школі. Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Як йдеться у повідомленні, учні середньої школи зможуть обрати українську мову як іноземну для складання державного іспиту – матури. З 2025-2026 навчального року учні матимуть можливість обрати українську мову як додатковий предмет на поглибленому рівні або як обов’язковий – на базовому рівні.

Випускників середніх шкіл перевірятимуть на вміння говорити, слухати та писати тексти відповідно до рівнів A2-B1 Європейської системи опису мовної освіти.

«Вибір української мови на матури – це не лише можливість отримати додаткові бали, а й вияв поваги до власної культури, мови та коренів», – зазначили у посольстві.

Раніше польські випускники для складання державного іспиту матури мали змогу обрати як іноземну мову англійську, французьку, іспанську, німецьку, російську або італійську.

Як повідомив у червні 2025 року директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко, у Польщі зараз проживає 992 500 українців, серед яких 31% – діти. Польща посідає друге місце в Європі за кількістю українців, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.