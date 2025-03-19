Українські діти, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, мають можливість вивчати українську мову як одну із іноземних мов. Про це повідомило міністерство освіти України.

«Дипломатичні та консульські установи або культурно-освітні організації України можуть організувати навчання у школах за погодженням з директором і відповідними органами. Школи забезпечують приміщення та освітні матеріали безкоштовно», – повідомило Міносвіти 18 березня.

У Польщі школярі мають обов’язково вивчати іноземні мови: з 1 класу – одну іноземну мову, а із 7 класу – додається друга іноземна мова. Учень сам вирішує, чи складати іспит за восьмий клас польською мовою. Це означає, що українська мова може бути обрана, як друга іноземна з 7 класу.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Як вивчати українську мову в школах Польщі

Щоб українська мова стала частиною навчального процесу в польській школі, українці мають самостійно ініціювати її впровадження. Переселенцям потрібно звернутися до школи з проханням запровадити українську мову як другу іноземну. Важливо погодити цей процес із директором школи та відповідними органами освіти.

Механізм організації: