До 8 квітня можна змінити країну проходження НМТ

Абітурієнти 2025 року можуть скласти НМТ за кордоном. Крім України, це можна зробити у 27 країнах. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пише «Освіта.ua».

За її словами, основну сесію вступного іспиту НМТ проведуть в таких країнах: Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Також існує домовленість про проведення додаткової сесії НМТ у 9 країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Польща, Хорватія, Чехія.

Наприклад, якщо вступник перебуває у Німеччині, то він може реєструватись з 6 березня одразу на участь у додатковій сесії. Щоб зареєструватися на додаткову сесію, учасник має документально довести неможливість взяти участь в основному потоці. Його допустять лише через поважну причину (хвороба, перебування на ТОТ, смерть близької людини, участь у міжнародних змаганнях чи олімпіадах тощо).

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Якщо вступник перебуває в країні, яка відсутня в наведеному переліку, він має зареєструватись для участі у найближчій до нього країні. Якщо протягом реєстраційного періоду у переліку з’явиться та країна, в якій перебуває учасник НМТ, він до 8 квітня зможе змінити країну проходження тестування.

Тетяна Вакуленко закликає не зволікати з реєстрацією на НМТ. До 8 квітня до реєстраційних документів можна буде вносити зміни: які іспити складати, в якій країні це буде зручніше зробити. Реєстрація почнеться 6 березня і триватиме до 3 квітня.

Перелік країн, де можна буде скласти НМТ 2025, збільшиться. Але у закордонних пунктах є обмеження щодо кількості осіб, які можуть взяти участь у НМТ. Тому якщо доступні місця у певному населеному пункті певної країни закінчаться, абітурієнтові доведеться реєструватися на інше місце.