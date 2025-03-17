У магазинах чи кав’ярнях працівники часто можуть почути, що у них просять здачу, маючи на увазі залишок грошей після оплати певної послуги чи товару. До прикладу, ви купили хліб, який вартує 27 гривень, давши продавцеві 30 гривень. Як правильно назвати гроші, які вам мають повернути? Решта чи здача?

Як повідомляє, Рух «За мову», якщо говорити про гроші, які залишились після розрахунку, то українською правильно – решта. Приклад: «Чи маєте ви решту зі 100 гривень?».

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Людина може здатись у полон, або дати здачі, тобто відповісти ударом на удар.

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