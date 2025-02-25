Деякі слова з російської мови проникли в нашу промову та замінили українські слова

Помилятися – нормально для кожної людини, але важливо знати, як помилки виправити. УНІАН зібрав 11 найпоширеніших помилок в українській мові, які часто трапляються навіть у носіїв.

Русизми

Деякі слова та вирази з російської мови замінили українські слова через неправильний дослівний переклад. Проте вони мають гарні українські аналоги:

В кінці кінців – зрештою. Приймати участь – взяти участь. Так як – тому що, оскільки. У якості когось – як хтось. Включати/виключати світло – вмикати/вимикати світло. Виключення з правила – виняток з правила. Заключається – полягає. Прийняти постанову – ухвалити постанову. Користуватися популярністю – мати успіх. На протязі – протягом. Відноситися – ставитися/стосуватися.

Плеоназми

Плеоназми – це вживання поряд слів з однаковим значенням. Такі слова дублюють один одного, через що мова стає перевантаженою.

Приклади плеоназмів в українській мові:

вільна вакансія;

пам'ятний сувенір;

моя власна думка;

колеги по роботі;

долоні рук;

народний фольклор;

спільна співпраця.

Замість цих плеоназмів правильніше говорити «вакансія», «сувенір». Адже будь-яка вакансія є вільною, а будь-який сувенір є пам'ятним.

Привітання та прощання

Не всі знають, як граматично правильно прощатися та вітатися.

Правильні варіанти:

Добридень;

Добрий день;

На добраніч.

Будь ласка

Ще одна дуже поширена помилка. «Будь ласка» пишеться в українській мові окремо, без дефіса.

Активні дієприкметники

Для української мови не характерні активні дієприкметники з суфіксами -уч, -юч. Таких слів слід уникати:

Гальмуючий – гальмівний. Приваблюючий – привабливий. Учточнюючий – уточнювальний. Пануючий – панівний. Зворушуючий – зворушливий. Зволожуючий – зволожувальний. Думаючий – вдумливий.

Коми при вставних словах

Більшість вставних слів в українській мові виділяють комами. Наприклад, «по-перше», «на мою думку» або «безперечно».

Але є слова, які не виділяють комами. Запам'ятайте їх, щоб не ставити зайвих ком: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.

На жаль

Дуже часто українці пишуть «на жаль» разом. Запам'ятайте: «на жаль» в українській мові пишеться окремо.

Правопис прийменників

Окремо пишуться прийменники, які складаються з двох і більше повноцінних слів. Наприклад: «у напрямку», «на шляху до», «залежно від», «під час» «відповідно до».

Також через дефіс пишуться прийменники з першою частиною з/із. Наприклад: «з-за», «з-поза», «з-над», «з-понад», «з-поміж».

Правопис займенників

Багато українців плутаються в правилах написання займенників. Запам'ятайте, що займенники з частинами хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь пишуться через дефіс. Наприклад: «коли-небудь», «хтозна-де».

Але також разом пишуться слова з частинами де-, аби-. Наприклад: «десь», «дехто», «абиякий».

Я рахую

В українській мову «рахувати» можна тільки решту або числа. А для вираження думки говоріть «я вважаю».

Самий кращий

Іноді українці плутаються в ступенях порівняння прикметників. Для вираження найвищого ступеня порівняння використовують префікс «най-». Також помилкою є додавання слів «більш» або «менш» до простої форми вищого ступеня.