Помилятися не соромно: 11 помилок в українській мові, які допускав кожен
Помилятися – нормально для кожної людини, але важливо знати, як помилки виправити. УНІАН зібрав 11 найпоширеніших помилок в українській мові, які часто трапляються навіть у носіїв.
Русизми
Деякі слова та вирази з російської мови замінили українські слова через неправильний дослівний переклад. Проте вони мають гарні українські аналоги:
- В кінці кінців – зрештою.
- Приймати участь – взяти участь.
- Так як – тому що, оскільки.
- У якості когось – як хтось.
- Включати/виключати світло – вмикати/вимикати світло.
- Виключення з правила – виняток з правила.
- Заключається – полягає.
- Прийняти постанову – ухвалити постанову.
- Користуватися популярністю – мати успіх.
- На протязі – протягом.
- Відноситися – ставитися/стосуватися.
Плеоназми
Плеоназми – це вживання поряд слів з однаковим значенням. Такі слова дублюють один одного, через що мова стає перевантаженою.
Приклади плеоназмів в українській мові:
- вільна вакансія;
- пам'ятний сувенір;
- моя власна думка;
- колеги по роботі;
- долоні рук;
- народний фольклор;
- спільна співпраця.
Замість цих плеоназмів правильніше говорити «вакансія», «сувенір». Адже будь-яка вакансія є вільною, а будь-який сувенір є пам'ятним.
Привітання та прощання
Не всі знають, як граматично правильно прощатися та вітатися.
Правильні варіанти:
- Добридень;
- Добрий день;
- На добраніч.
Будь ласка
Ще одна дуже поширена помилка. «Будь ласка» пишеться в українській мові окремо, без дефіса.
Активні дієприкметники
Для української мови не характерні активні дієприкметники з суфіксами -уч, -юч. Таких слів слід уникати:
- Гальмуючий – гальмівний.
- Приваблюючий – привабливий.
- Учточнюючий – уточнювальний.
- Пануючий – панівний.
- Зворушуючий – зворушливий.
- Зволожуючий – зволожувальний.
- Думаючий – вдумливий.
Коми при вставних словах
Більшість вставних слів в українській мові виділяють комами. Наприклад, «по-перше», «на мою думку» або «безперечно».
Але є слова, які не виділяють комами. Запам'ятайте їх, щоб не ставити зайвих ком: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.
На жаль
Дуже часто українці пишуть «на жаль» разом. Запам'ятайте: «на жаль» в українській мові пишеться окремо.
Правопис прийменників
Окремо пишуться прийменники, які складаються з двох і більше повноцінних слів. Наприклад: «у напрямку», «на шляху до», «залежно від», «під час» «відповідно до».
Також через дефіс пишуться прийменники з першою частиною з/із. Наприклад: «з-за», «з-поза», «з-над», «з-понад», «з-поміж».
Правопис займенників
Багато українців плутаються в правилах написання займенників. Запам'ятайте, що займенники з частинами хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь пишуться через дефіс. Наприклад: «коли-небудь», «хтозна-де».
Але також разом пишуться слова з частинами де-, аби-. Наприклад: «десь», «дехто», «абиякий».
Я рахую
В українській мову «рахувати» можна тільки решту або числа. А для вираження думки говоріть «я вважаю».
Самий кращий
Іноді українці плутаються в ступенях порівняння прикметників. Для вираження найвищого ступеня порівняння використовують префікс «най-». Також помилкою є додавання слів «більш» або «менш» до простої форми вищого ступеня.
- Більш холодніший – холодніший.
- Самий кращий – найкращий.
- Самий більший – найбільший.