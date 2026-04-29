Українці презентували інклюзичну освітню платформу

Команда учнів з Ірпеня на Київщині HOW AI посіла друге місце на міжнародному техатоні зі штучного інтелекту Teens in AI 2026. Вони презентували від України інклюзивну освітню платформу EyraLearning. Українці поступилися лише команді зі США, виборовши «срібло» серед представників 101 країни світу. Про це повідомляє НУШ.

До української команди увійшли учні Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Марія Коваленко, Софія Бондар, Марія Зекунова, Надія Шпирок, Марина Скудова та Кирило Матухно під менторством Івана Нечипорука працювали над проєктом EyraLearning. Ця платформа дає змогу дітям із особливими потребами проходити уроки й виконувати тести за допомогою відстеження руху очей через звичайну вебкамеру. Рішення не потребує спеціального дорогого обладнання й працює як браузерна платформа.

«Розробка має допомогти подолати бар’єри в доступі до освіти для дітей, які не можуть писати, друкувати чи користуватися сенсорними екранами. Платформа також адаптує навчальні матеріали під індивідуальні потреби користувачів і має голосовий супровід», – зазначають в НУШ.

Участь у міжнародному фіналі ірпінська команда виборола на національному відборі, перемігши серед 10 українських шкільних команд. Підсумковий проєкт доопрацьовували разом із міжнародними експертами, посилили технічну складову та підготували англомовну версію.

У фіналі українці увійшли до п’ятірки найкращих та змагалися з представниками зі США, Пакистану, Шрі-Ланки та ПАР.