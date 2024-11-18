Відповідно до правил українського правопису, «якраз» є прислівником

Часто в українській мові можна зустріти два варіанти написання – «якраз» і «як раз», однак не всі знають, як правильно використовувати ці слова у мові та коли саме. Пояснюємо, коли потрібно писати це слово разом, а коли – окремо.

Відповідно до правил українського правопису, «якраз» є прислівником, який відповідає на питання «коли?» та уточнює, коли відбувається дія. Він пишеться разом. Проте чимало людей пишуть його окремо – «як раз», роблячи помилку. Причина цієї помилки досить банальна: у російській мові відповідник українському «якраз» пишеть окремо – «как раз».

Варіант «як раз» у сучасній українській мові вживається рідко, переважно у сталому вислові – «як раз і назавжди».