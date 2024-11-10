У процесі спілкування чи написання в багатьох людей іноді виникає питання щодо правильного використання слів «ефір» чи «етер», «Афіни» чи «Атени», «міф» чи «міт» тощо. Це питання часто стає темою для обговорення, оскільки після запровадження нового правопису у мові можуть траплятися різні варіанти.

У цьому складному питанні допоміг роібратися мовознавець Олександр Авраменко під час «Сніданку з 1+1».

Як пояснює мовознавець, згідно з нормами чинного правопису, обидва варіанти правильні, адже тепер правила дозволяють буквосполучення th у словах грецького походження передавати не тільки літерою «ф», як ми звикли (марафон, ефір, Афіни), а й за допомогою «т» (маратон, етер, Атени).

Також це правило стосується і таких слів:

кафедра і катедра,

міф і міт,

міфологія і мітологія,

Марфа і Марта,

дифірамб і дитирамб.

Тож Олександр Авраменко радить вживати той варіант, який вам особисто до вподоби.