Підтримка батьків дуже важлива для дітей і висловити її можна по-різному

ЮНІСЕФ, Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» та психологиня Світлана Ройз створили мініпорадник для батьків про те, як підтримати дитину у складні часи, щоб це сприймалось як турбота, а не прояв контролю. У збірнику запропоновані ідеї для підтримки дитини в досягненнях, а також діджитал-стікери для месенджерів, щоб діти та дорослі могли відчувати підтримку і швидко обмінюватися важливою інформацією.

«Діти завжди потребують близькості, але в кожному віці є свої особливості та потреби. Прояви турботи дорослих підлітки можуть сприймати, як контроль та недовіру, що викликає супротив. Часто, коли дорослі втомлені чи живуть у стані хронічного стресу, їм може бути складно проявляти близькість і відчути цю важливу "дистанцію" в контакті», – пояснює сімейна психологиня Світлана Ройз.

Для батьків створили поради, як можна замінити традиційне слово «молодець», що не завжди сприймається як підтримка. Насправді його можна подати іншими фразами, які відзначать успіхи дитини і дадуть відчути щирість і близькість. За задумом, батьки можуть покласти записки зі словами в ланчбокс чи рюкзак, щоб дитина відчувала турботу батьків на відстані.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Фрази, якими можна замінити традиційну похвалу «молодець»:

У тебе вийшло так, наче все життя цим займався/лась!

Я бачу, як для тебе це важливо!

Ти так старався/лась і у тебе все вийшло!

Ти сам/сама бачиш, який у тебе прогрес!

Гарна робота!

Я знав/ла, що ти можеш це зробити!

Це було складно, але ти впорався/лась!

Ти так швидко вчишся!

Я б, напевно, не зміг/ла зробити краще.

Це прекрасно! Бачиш, з кожним днем у тебе виходить краще!

Ти зробив/ла це так швидко та якісно!

Ти все врахував/ла!

Так тримати!

Я знав/ла, що ти можеш це зробити!

Це успіх!

Завантажити стікери та порадник можна за посиланням.