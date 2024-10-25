Слід показати дитини принципи навчання і власний приклад, але не робити роботу за неї

Батьки школярів часто скаржаться, що діти не проявляють інтересу до навчання. Що робити у таких випадках та як переконати дитину вчитися, «Новій українській школі» пояснила психологиня благодійного фонду «Голоси дітей» Інна Князєва.

Батькам важливо навчити дитину вчитися. Це треба робити з раннього дитинства, тоді у старшому віці буде менша ймовірність небажання дитини до навчання, пояснює психологиня. Примус людей радянського виховання «вчися, так треба» вже не працює.

«Діти можуть просто бути невмотивовані, бо вони в гаджетах: мають зону інтересу, яка простіша, цікавіша. Вони звикли до мінімального навантаження. А батьки через свою завантаженість, можливо, необізнаність, небажання цьому виділяти час, не навчили дитину, не прищепили любов до якогось предмета, навчання. Чи просто не звертали на це увагу й не підтримували», – зазначає Інна Князєва.

Дитині варто показати, як вчитися, якими способами, розвивати природний інтерес до пізнання. Десь ми спостерігаємо, щось вивчаємо через гру, інше – через розповіді і т.д. Якщо все грамотно влаштувати, далі буде простіше підтримувати у дитини прагнення до знань.

У ранньому віці діти не дуже орієнтуються в часі, не розуміють, який сьогодні день, що з ними відбувається, каже психологиня. Тому дорослим важливо правильно налаштувати щоденний графік дитини, щоб вона розуміла, що має зробити. Так налаштовується опора та безпека, що допомагає знизити рівень тривоги й сконцентруватися на навчанні.

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Важливо, щоб батьки комбінували навантаження дитини. Робота має бути не тільки розумова – читати, слухати, але й фізичне навантаження. Батьки мають знайти баланс між навчанням та додатковими заняттями на гуртках, визначити, наскільки дитині складно з усім справлятися, та наскільки їй це вдається.

Щоб дитина мала інтерес до навчання, треба виховувати в ній самостійність. Не варто робити за дитину її домашнє завдання.

«Часто батьки сідають разом із дітьми й роблять за них уроки: чи щоби було швидше, чи щоб уникнути дитячого незадоволення, пожаліти її. У такий спосіб батьки не формують у дитини відповідальність за власні справи. Важливо, щоб дорослі допомагали з якимись труднощами, а не робили за неї», – радить психологиня.

Інна Князєва каже, що діти можуть не мати інтересу до вивчення окремих предметів. На це може бути низка причин. Наприклад, спрацьовує людський фактор – чинник вчителя чи незадоволення ставленням батьків.

Потрібно дотримуватися дисципліни й пояснити дитині, що не обов’язково вчитися на 12, але важливо розуміти загальні принципи. Навіть якщо складні предмети не будуть вдаватися, втім, варто прикласти зусилля. Важливо навчити дитину розвʼязувати проблеми, наприклад, креативно підійти до предмета чи стимулювати до діалогу з викладачем.

Діти зазвичай хочуть зрозуміти, як використають у майбутньому знання, що вивчають. Варто разом розібратися, що потрібно для дитини, наголосити, що для будь-якої діяльності треба вчитися, підтримати мрії про майбутню професію. Фахівчиня радить проявляти творчість та показувати дітям плюси.

У дитини є вроджений інтерес, цікавість до пізнання. Якщо його не обламати критикою, змаганням за оцінки, тоді це буде природно. Їй буде цікаво вивчати різні науки. Змушувати дитину навчатися криком неефективно, а мотивація страхом – неконструктивна. З дітьми треба проговорювати все, що відбувається, і процес навчання також. Можна мотивувати якимись позитивними відзнаками, перетворювати процес на гру: виконаєш завдання – знайдеш щось цікаве.

Власний приклад батьків дуже важливий. Якщо батьки самі нічого не роблять, не цікавляться справами дитини в школі, вона також не хотітиме вчитися. Важливо включитися в процес, каже психологиня.

Для комфортного процесу в дитини має бути зручне місце для навчання, облаштований побут.

Іноді дитині дійсно треба перепочити й відновити сили. Можливо, це через перевтому й навантаження. Слід вчасно згадати про рівновагу роботи та відпочинку. Діти, як і дорослі, хворіють, перевтомлюються, не мають достатньо енергії, мають якісь прикрощі в школі. Тому часом корисно трохи побайдикувати. Можна організувати, наприклад, один вільний від навчання і роботи день та провести його разом. Іноді дитячий протест може свідчити про брак уваги, коли діти хочуть залучити батьків, щоб вони з ними побули, щось разом робили.